Відома українська співачка Гайтана показала спільне фото з дочкою

На фото Гайтана позує з пишною зачіскою, у жовтій олімпійці або чомусь подібному і футболці. На руках у неї сидить дівчинка з зав'язаним хвостиком на голові. Вона тримає в руках щось схоже на мандарин. Дівчинка була в червоній куртці і футболці. Сім'я позувала на тлі цегляної стіни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли ти мама, весь світ здається набагато чистішим і добрішим. Ти легко вибачаєш кожного і ставишся до всіх як до дітей, дозволяючи їм помилятися. Мамою бути здорово", - написала співачка.

Фанати поставили понад 300 лайків і написали кілька коментарів:

"Які няхи", "Ну це ж треба. Я тільки подумала, що у вас давно фото з малятком не було, і вуаля", "100%коли я стала мамою, світ заграв іншими фарбами. Таке відчуття, що ти можеш абсолютно все.Бути мамою це нагорода!!", "Красоточки! Щастя вам", "Яка ти мудра", "Так і є", "Ви розумники".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Гайтана опублікувала новий пост в Instagram, на якому з'явилася у відвертому топі.

Красуня вирішила здивувати своїх шанувальників фото зі зброєю. Зірка з'явилася в топі, що складається з двох світлих кольорів.

Наряд тримався на двох тоненьких лямках. З-за глибокого декольте виділилася пишні груди артистки. Здавалося, ось-ось і принади зараз здадуться з топа.

Кучеряве волосся, зачесане вгору надали образу якогось ретро. Гайтана дивилася в камеру і посміхалася. Очі виділялися на особу з-за темних тіней і чорного олівця.

Повідомлялося, що відома українська виконавиця Гайтана спантеличила шанувальників знімком з незнайомцем в прозорому вбранні.

Так, співачка в синіх штанях, прозорою майці і в такому ж синьому топі позує разом з незнайомцем, який вбрався в костюм птиці.

Сама співачка сяє від щастя, а людина-птах показує жестом, що бажано зберігати мовчання.

Нагадаємо, Гайтана поигралась формами в обтягуючому корсеті на камеру

А ще Politeka писала, що Гайтана підстрибнула і показала, що ховає під міні-сукнею

Також Politeka повідомляла, що Гайтана підстрибнула і показала, що ховає під міні-сукнею



