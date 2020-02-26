Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала себе в новому амплуа

На фото Регіна показала себе в чорній сукні з відкритими плечима. Можна помітити, що в цей раз Тодоренко була без білизни. Вона позувала у студії, вона тлі можна побачити спалахи світла і синю стіну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Співаки у масках. Було так весело , що у мене аж плаття спітніло. сидіти в складі такого найкрутішого журі: Філіп Кіркоров, Тимур Родрігез, Валерія", - написала Тодоренко.

Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Влад Топалов?", "Божевільна", "Дуже красива", "Чудова", "Красуня", "Добре, хоч плаття не лопнуло від сміху. Чекаємо випуск", "Регіна прекрасне", "Молода, Красива мама! На фото хвилювання сукні не видно, чудової програми вам і рейтингів", "Ви зводите тату?", "Як завжди красуня", "Далеко не ідеальне обличчя. Але шалено подобається", "І хэштегами відразу здали весь склад журі. Як Вам сподобалося жюрить", "Неймовірно красива", "Регіна, я чомусь так і подумала що ви там будете брати участь, тільки правда в якості ведучої".

Раніше ми повідомляли, що Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром.

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю.

Нагадаємо, Тодоренко вирішила похвалитися макіяжем, але декольте вкрав всі увагу

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