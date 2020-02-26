Модель Алла Костромічова, яка є ведучою проекту «Топ-модель по-українськи» засвітила ідеальні форми в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Носоріг-ріг-ріг йде, крокодил-діл-діл пливе...», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Костромічова позує під час купання в басейні в мокрому білизна. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Бомба!», «Горіх просто клас!», «Фігурка вогонь!», «вау», «Господи, яка ви красива», «чудовий вид», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, ведуча "Топ-модель по-українськи", ріст якої 179 сантиметрів, не упускає момент виставити напоказ свої достоїнства.

Так, на одному з останніх фото в Instagram зірка з'явилася в міні-шортах і чоботях. Модель наділа сорочку з довгим шлейфом, а талію подвязала великим коричневим поясом. Від зірки очей не відірвати.

Дівчина розпустила волосся і одягла солом'яний капелюх.

Костромічева позувала на вулиці, посеред зелених дерев.

"Це почуття не зрівняється ні з чим... це як повернутися до базових налаштувань. Впевнена, після такої подорожі відчуття щастя стане простим і зрозумілим, а багато «творіння» людської раси будуть викликати реакцію «навіщо нам це треба». Простіше, друзі, простіше )))", - написала Костромічева в пості.

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