Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала новий образ в Instagram

На кадрах Нікітюк позує в червоних штанях, синьому піджаку або чомусь подібному і білому топі. Доповнила образ Леся стильними окулярами. Вона стояла перед дзеркалом і розповідала про закінчення відпустки. На тлі можна побачити ліжка, столик, а також інші предмети інтер'єру. Також на одній з ліжок сиділа найкраща подруга телеведучої, з якою вона вирушила підкорювати сонячний Єгипет. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Стандартна фраза всіх відпочиваючих під час виїзду з готелю: "А здавалося тільки приїхали, так? Як швидко час іде", - сказала Никитюк.

Фанати не змогли оцінити кадри або написати коментарі. Все через те, що вона опублікувала в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк вирушила у чергову відпустку, звідки активно публікує на своїй сторінці в Instagram вельми пікантні кадри.

У розділі Сторі вона вирішила представити серію нових кадрів після пінної вечірки. Так, Леся поразвлекалась на теплому заході з подругою, засвітившись ввечері на території єгипетського готелю. На представлених кадрах Леся для більшої пікантності прикрила крихітний купальник стікерами.

Тим не менше, частина її купальника, розшитий паєтками помітна, на чому Никитюк акцентувала увагу.

Повідомлялося, що роздягнена Никитюк похвалилася своїми солодощами прямо на пляжі.

Леді Ле опублікувала вельми пікантне фото, на якому продемонструвала розкішний бюст та довгі ноги, які підкреслило відверте чорне бікіні.

В кадрі – провідна в купальнику і з тарілкою в руці, набитою екзотичними ласощами. Вона нахилилася до камери і мило посміхається в об'єктив. Ефектний пляжний цибулю завершують крислатий капелюх зі звіриним принтом, сумочка в тон і красиві прикраси на зап'ясті.

Нагадаємо, Нікітюк в крихітному бікіні влаштувала пінний бій з найкращою подругою

А ще Politeka писала, що Никитюк влаштувала примірку шуб в одній білизні

Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк в одних трусах показала, як розважається з подругою



