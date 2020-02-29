Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала стильне літній фото, позуючи в білому купальнику
Сама артистка досить часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.
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В цей раз Слава, яка нещодавно вирушила у відпустку за кордон, показала струнку фігуру в білому купальнику. Зазначимо, підтягнуті форми артистки і секрет стрункості зірки завжди цікавили шанувальників.
Кожна жінка мріє про подібну фігуру, тому багато цікавляться способами схуднення співачки. Так, на своїй сторінці в Instagram раніше Камінська зізналася, що вирішила випробувати на собі інтервальне голодування. На цю дієту зірку надихнув досвід мами. За словами артистки, суть дієти полягає в режимі харчування через певні проміжки часу.
Схоже, така дієта дійсно дуже дієво позначається на фігурі, оскільки під новим постом цікаві шанувальники Слави почали нахвалювати форми артистки, а також розпитувати ту про вже раніше розказані секрети такої фігури.
У розділі Сторі Instagram артистка показала, як відпочивала у вільний від роботи час разом з дітками і нянею. При цьому актриса не посоромилася показати себе в природному вигляді – без макіяжу і білизни. Співачка позувала у тілесного кольору вбранні, що складається з бежевого боді і світлих штанів з широкою штаниною.
Для забавних роликів в соціальній мережі артистка використовувала спеціальні Instagram-маски, які є копією частиною знаменитого образу «Вєрки Сердючки». З сріблястою зіркою на голові Слава виглядала досить незвично, однак користувачі мережі не могли прокоментувати новий пост.
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