Артистка повернулася і показала все

Зірка "Жіночого кварталу" Лера Товстолес володіє гарною фігурою і не втомлюється її демонструвати

Так, нещодавно красуня з'явилася в чорному обтягуючому платті, пише Рoliteka.net. Наряд підкреслив ідеальну фігуру артистки: тонку талію, красиві стегна і груди, а також пружну п'яту точку.

Зірка з'явилася в яскравій локації. Вона виставляла вперед струнку ніжку у півчобітку. Лера і поверталася до фотографа боком, витончено вигнувшись. Дівчина поклала руки зі світлим манікюром на стегна і яскраво посміхалася.

Чарівний образ завершували зачіска, макіяж з акцентом на губи і довгі блискучі сережки.

"Виходила на сцену Палацу України...Кажуть виглядала бомбічно , а як вам ?)", - підписала знімки красуня.

За чотири години пост зібрав майже 1000 лафков і багато коментарів.

"Дуже💥😍❤️", "👍💐 шикарна красуня 😉", "Ой😍🔥", "Красуня", "Красоткааа нереальна😻", "Ви дуже гарна 😍", "Так,красуня!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лера Товстолес була в рожевому топі з написом "Nike", а також в чорних напівпрозорих обтягуючих лосинах.

Лера похвалилася фігурою, без сорому показавши: тонку талію, пружний прес і стрункі ніжки. Завершили її образ білі шкарпетки з написами.

Артистка позувала на килимку, що лежить на підлозі в спортивному залі.

Лера робила селфи в дзеркало, при цьому закинувши волосся набік.

Раніше ми писали, що Лера Товстолес позувала в топі і рваних джинсах. Вона показала себе у дзеркало і зробила селфи. В цей раз Товстолес вирішила не збирати волосся у хвіст, резинка була на руці. На тлі можна було побачити майданчик для танців і штори.

"А я ще приїхала на тренування. І навіть качала прес", - написала Лера під фото.

Нагадаємо також, що Лера Товстолес постала в обтягуючих лосинах і спортивному топі.

Дівчина пікантно стала і притиснулася до рожевої стіни. На другому кадрі актриса вже розвернулася і пригорнула руками груди, щоб вона здавалася більше.

"Понеділок почала з йоги. Це було божественно! Я прохрустіла все тіло, потягнулася, розслабилася і готова до нового робочого тижня!", - написала Лера.

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