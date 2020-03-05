Сьогодні Instagram є однією з ключових платформ, завдяки якій зірки різного калібру діляться з шанувальниками новинами зі свого життя, рекламують різні товари і послуги, заробляють гроші

Рoliteka.net вирішила розповісти про самих популярних зірок в мережі Instagram, у яких найбільше підписників.

Перше місце серед зірок Інстаграма з 206 мільйонами підписників займає футболіст Кріштіану Роналду. Він став першою людиною, якій вдалося зібрати таку кількість людей в соціальній мережі. 34-річний спортсмен заробляє мільйони доларів на рекламі. Схоже, голодна старість після закінчення кар'єри йому не загрожує.

Друге місце в рейтингу займає американська актриса і співачка Аріана Гранде. У 26-річної зірки 176 мільйонів підписників. Гранде незважаючи на свій юний вік є володаркою премії «Греммі». Цікаво, що дівчина дуже недбало веде свій Instagram, у неї не самі якісні знімки. Але це не заважає їй утримувати таку величезну аудиторію.

Третє місце з 173-мільйонною аудиторією займає голлівудський актор Дуейн Джонсон, відомий як Скеля. У минулому популярний рестлер сьогодні Джонсон активно знімається в кіно. Його люблять не тільки за прекрасну фігуру, але і за відмінне почуття гумору. До речі, в 2019 році Джонсон став найбільш високооплачуваним актором за версією журналу Forbes.

На четвертому місці в рейтингу найпопулярніших зірок Інстаграма розташувалася актриса та співачка Селена Гомес. У неї 169 мільйонів підписників. 27-річна зірка прославилася ще в дитинстві, коли грала в різних диснеївських фільмах і серіалах.

Вже пізніше вона почала пробувати себе на сцені. Гомес відома своїм бурхливим романом з кумиром мільйонів дівчат Джастіном Бібером. Це як Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк зразка 2010-х років.

П'яте місце в топі займає одна з сестер Сімейства Кардашьян Кайлі Дженнер. У неї 164 мільйони фоловерів. У її сестри Кім Кардашьян 161 мільйон підписників, а у Кендел Дженнер – 123 мільйони. В цілому, всі сестри Карашьян і Дженнер досить популярні в Instagram, тому активно використовують його для заробітку.

Нагадаємо, що Селена Гомес затягнула апетитні принади в білий шовк: "Справжня красуня".

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