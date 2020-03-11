39-річна українська ведуча і актриса Дарина Трегубова розбурхала відвертими знімками і жартами про карантин

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в досить спокусливому образі. Ведуча 10-го сезону проекту "Х-фактор" посвітила розкішними формами в мереживній білизні, накинувши на плече невелику накидку з хутра. Образ фатальної красуні доповнили босоніжки на підборах.

Трегубова позувала сидячи на підлозі, млосно відвівши погляд убік або прикриваючи очі ніби в момент насолоди. На одному з кадрів вона витягла чарівні ніжки вперед, а на іншому зігнула в колінах, нескромно розставивши. Від таких фото стає справді гаряче.

"До карантину готова😈", - пожартувала ведуча, враховуючи, що в Києві з 12 березня оголосили карантин у зв'язку з коронавірусом.

Шанувальники за годину встигли понад 1500 раз оцінити фото Трегубової в стилі "ню", засипавши її щирими компліментами.

"Оригінально👍"

"А що Голівуд на карантин закривають?))"

"Просто і бездоганно😎"

"Весна... І хочеться роздягнутися. Когось хочеться роздягнути..."

"Та з такою дівчиною можна і на пару тижнів на карантин закритися 😉"

"Та ладно???"

Раніше ми повідомляли, Трегубова оригінально привітала жінок з 8 Березня в Instagram. Зірка поділилася фото, на якому постала поряд з чоловіком-моделлю. На ній коротке червоне плаття, яке непристойно задралося, коли вона підняла ногу, піднявшись на високий табурет.

"Що ми святкуємо 8 Березня? Жінку-господиню? Можливо. Жінку-матір? Чому б ні. Жінку-дружину? Теж хороший варіант. Насправді ми святкуємо право жінки бути такою, якою вона захоче. І ми святкуємо тих чоловіків, які приймають свою жінку тією, ким вона є!", - написала ведуча.



"Бачиш картинку і не можеш читати текст.Даша❤️"; «Ви класна», «Ви змогли!», «Дарина, Ви прекрасні», – писали в коментарях.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

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