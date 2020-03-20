Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "95 Кварталу", показалася у всій красі

Зірка з'явилася в чорній сукні і заворожила формами, пише Politeka.net.

Артистка була у вбранні, яке обтягнуло її соковиті сідниці, а також струнку талію. Сукня спускалося з плечей, додавши образу ще більшої привабливості.

При цьому фотограф не захопив обличчя Марти, а лише її яскраві губи.

Марта тримала в руках букет тюльпанів різних кольорів, позуя быля штори. Форми зірки гідні всяких похвал.

"Качали сьогодні 🍑 з @telendiy_yuliia. Якщо виживу, до літа буде 🔥)))

Досі не розумію, як у такої ніжної дівчини помістилася така фізична сила і наполегливість, причому з любов'ю .. без зайвого натиску. Спасибі ❤️", - підписала фото Мрта, натякнувши, що начакачала сідниці завдяки заняттям зі знайомою.

За годину пост зібрав понад 300 лайків і трохи коментарів.

"Спасибі за довіру, мій талановитий і дуже старанний спортсмен! Далі буде🙌", - написала у відповідь тренер Марти.

Нагадаємо, Марту Адамчук сфотографували знизу, таким чином здавалося, що вона дуже висока.

Волосся красуня закинула назад, вона зовсім не посміхалася і дивилася у камеру своїми майже чорними очима.

При цьому на артистці блищав чорний верх мабуть, з пайеток.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук постала в "королівській" сукні зеленого відтінку з неймовірно пишною спідницею. Артистку зняли на вулиці поруч з офісною будівлею.

Зірка накинула на плечі чорний піджак. Марта позувала зі спини, тримаючи двома руками неосяжну спідницю і кокетливо дивилася через плече в камеру. Яскравий макіяж доповнив спокусливий образ красуні.

За лічені хвилини кадр отримав кілька сотень "сердечок".

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала в чорному вельветовому вбранні на гудзиках. Крізь тонку тканину виднілася білизна Марти.

На шиї артистки помітний тонкий ланцюжок з кулоном, а на плечі - ручка від сумочки.

Марта зробила укладку, заклавши за вушко волосся з одного боку, тим самим вона засвітила акуратну сережку.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".