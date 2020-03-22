Як виглядають і живуть нащадки видатних артистів?

Скажімо, яка вона, внучка легендарного «Бітла» Рінго Старра, або онук знаменитого Елвіса Преслі або сама принцеса по крові фон Фюрстенберг? Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-публікації, а також інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі.

Онук Елвіса Преслі Бенджамін Сторм Кіо дуже схожий на свого зоряного діда, фігурою, точніше, не дуже, а от обличчя – практично копія. Хлопця можна побачити лише в документальному фільмі «Елвіс: розповідь сім'ї Преслі», а так він живе звичайним життям, не публічним.

А ось внучка Сера Рінго Старра Татія Старкі навпроти – всіляко підкреслює свої родинні зв'язки і також, як її дід – барабанщик легендарних The Beatles - обожнює музику (грає на бас-гітарі).

Онука легендарного «рейнджера» Чака Норріса Грета Норріс також знімається в кіно, як і раніше її дід. На сторінці дівчини в соцмережах чимало позитивних фото, в тому числі сімейних.

Онука ж відомого красеня-актора Жана-Поля Бельмондо Аннабель Бельмондо раніше пробувала себе в якості моделі, але пізніше все-таки зважилася зніматися в кіно. Її можна побачити у «Мадам Клод» і «Американська ніч». Красуня - вдалася в діда:

Онука Чарлі Чапліна Кіра Чаплін не знімалася, як відомо в «Грі престолів», як її кузина Уна Чаплін. Але та також знялася в декількох фільмах і дуже артистична, приваблива особа.

Не тільки британські принци Вільям і Гаррі можуть похвалитися блакитною кров'ю в своїх жилах, от наприклад Таліта фон Фюрстенберг. Батько онуки Діани фон Фюрстенберг — німецький принц, а прапрапрабабуся — представниця королівської сім'ї Італії. Таліта виросла і стала красунею, до того ж, спадкоємицею відомого модельного дому. Вона працювала у своєї бабусі і встигла випустити першу авторську лінію одягу.

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Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі та актор Джейсон Стетхем

Наречена знаменитого актора Джейсона Стетхема і мати його сина Джека Оскара - зірка світових подіумів. Вони разом вже чимало років, але не поспішають узаконити свої стосунки. При цьому пара виглядає дуже гармонійно.

Актор Деніел Редкліфф жив бурхливим життям - йому приписують чимало романів, так ще в січні 2012 року Редкліфф заявив, що перебуває у відносинах з асистенткою режисера Розі Кокер. Але вже в жовтні того ж року стало відомо про їх розрив. З 2012 року зустрічається з американською актрисою Ерін Дарк, яку зустрів на зйомках фільму «Убий своїх коханих». У 2014 році ходили чутки про їх заручини, але батько Ерін спростував їх.

https://www.instagram.com/daniel9340/?utm_source=ig_embed

https://twitter.com/fwksthephoenix/status/502531200909864960

Довгонога актриса-красуня Камерон Діас, яка нещодавно стала мамою щаслива, судячи з опублікованих в мережі фото, з гітаристом групи Good Charlotte Бенджі Медденом.

Легендарна актриса Ніколь Кідман і музикант Кіт Урбан щасливі разом – у них навіть один акаунт у популярній соцмережі, ніби як, на двох. Парочка охоче позує перед фотографами, а Ніколь іноді, відзначають шанувальники, навіть помітно присідає і нахиляється поруч з чоловіком, щоб той здавався вищим.

Екс-президент (23-й за рахунком) Франції Ніколя Саркозі одружився в свій час на зірці світових подіумів Карлі Бруні. Видатний зріст манекенниці і достатньо «скромний» як для чоловічого - ніяк не заважають парі бути разом ось уже 12 рік, Карла досі публікує у своєму акаунті в популярній соцмережі ніжні і пам'ятні фото з чоловіком.

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