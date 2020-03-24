На Заході зірки давно не приховують свою нетрадиційну орієнтацію. У деяких випадках камінг-аут може навіть підігріти інтерес публіки до артиста

У пострадянських країнах ситуація трохи інакша. Багато артистів змушені приховувати свою орієнтацію, а відкритих представників ЛГБТ-спільноти не так вже й багато. Тому в пресі нерідко виникають питання до деяких зірок, чиє особисте життя, м'яко кажучи, не вписується в рамки.

Politeka.net вирішила згадати зірок, яких в різний час підозрювали у нетрадиційній орієнтації.

Колишній чоловік Алли Пугачової Філіп Кіркоров відомий своїми епатажними витівками та любов'ю до незвичайного яскравого одягу. Любитель золота, стразів і пір'я ніколи не був у серйозних стосунках, якщо не вважати Пугачову, шлюб з якою багато хто вважав піаром.

Як відомо, Кіркоров скористався послугами сурогатної матері, щоб «народити» собі дітей. Це дало черговий привід для того, щоб стверджувати про його орієнтацію.

Ще одного чоловіка Примадонни Максима Галкіна теж підозрюють у нетрадиційній орієнтації. Публіці досі важко повірити у щирість почуттів між людьми з такою великою різницею у віці.

Популярний співак Сергій Лазарєв хоч і перебував у відносинах з телеведучою Лєрою Кудрявцевою, але в їх союз теж мало хто вірив. Народження двох дітей сурогатною матір'ю лише зміцнило підозри публіки з приводу його смаків.

Ще один російський топ-виконавець Діма Білан теж знаходиться під постійним прицілом ЗМІ. Співак, якого обожнюють мільйони, у свої 38 років так і не обзавівся дівчиною. За всю кар'єру у нього не було жодного серйозного роману за винятком пари інтрижок для піару.

Про солістку групи «Нічні снайпери» Діану Арбеніну чутки ходять ще з початку 2000-х, коли вона разом зі Світланою Сургановою заснувала колектив.

Дует виглядав своєрідно: завжди в чоловічому одязі, з короткими стрижками і без макіяжу. Враховуючи особливий характер їх пісень, не дивно, що дівчат записали в «нетрадиційну» категорію. Арбеніна, до речі, народила двійнят, яких виховує сама.

Нагадаємо, що Алла Пугачова з Максимом Галкіним побешкетували прямо на очах Івлеєвої, кадри потрапили в мережу: «Тепер я бачила все».

Як повідомляла Politeka, Кіркоров зі своєю зірковою подругою розлютив росіян, відео говорить саме за себе.

Також Politeka писала, що Лазарєв зганьбився прямо на сцені, кадри конфузу облетіли мережу: концерт пішов не за планом.