На Заході зірки давно не приховують свою нетрадиційну орієнтацію. У деяких випадках камінг-аут може навіть підігріти інтерес публіки до артиста
У пострадянських країнах ситуація трохи інакша. Багато артистів змушені приховувати свою орієнтацію, а відкритих представників ЛГБТ-спільноти не так вже й багато. Тому в пресі нерідко виникають питання до деяких зірок, чиє особисте життя, м'яко кажучи, не вписується в рамки.
Politeka.net вирішила згадати зірок, яких в різний час підозрювали у нетрадиційній орієнтації.
Колишній чоловік Алли Пугачової Філіп Кіркоров відомий своїми епатажними витівками та любов'ю до незвичайного яскравого одягу. Любитель золота, стразів і пір'я ніколи не був у серйозних стосунках, якщо не вважати Пугачову, шлюб з якою багато хто вважав піаром.
«Жесть!»: поїзд із зараженими прибув до Києва, нікого не випускають, кадри від очевидців
Гаряча блондинка з "Квартал 95" розсунула ноги і показала свою коштовність: "Бомба"
Кароль не стрималася і подзражнила Балана своїми принадами в глибокому декольте: «Ох вже ці голубки»
Зірка фільмів "Квартал 95" ледве умістила вражаючі форми в тісне вбрання: "Приголомшлива"
Як відомо, Кіркоров скористався послугами сурогатної матері, щоб «народити» собі дітей. Це дало черговий привід для того, щоб стверджувати про його орієнтацію.
Ще одного чоловіка Примадонни Максима Галкіна теж підозрюють у нетрадиційній орієнтації. Публіці досі важко повірити у щирість почуттів між людьми з такою великою різницею у віці.
Популярний співак Сергій Лазарєв хоч і перебував у відносинах з телеведучою Лєрою Кудрявцевою, але в їх союз теж мало хто вірив. Народження двох дітей сурогатною матір'ю лише зміцнило підозри публіки з приводу його смаків.
Ще один російський топ-виконавець Діма Білан теж знаходиться під постійним прицілом ЗМІ. Співак, якого обожнюють мільйони, у свої 38 років так і не обзавівся дівчиною. За всю кар'єру у нього не було жодного серйозного роману за винятком пари інтрижок для піару.
Про солістку групи «Нічні снайпери» Діану Арбеніну чутки ходять ще з початку 2000-х, коли вона разом зі Світланою Сургановою заснувала колектив.
Дует виглядав своєрідно: завжди в чоловічому одязі, з короткими стрижками і без макіяжу. Враховуючи особливий характер їх пісень, не дивно, що дівчат записали в «нетрадиційну» категорію. Арбеніна, до речі, народила двійнят, яких виховує сама.
Нагадаємо, що Алла Пугачова з Максимом Галкіним побешкетували прямо на очах Івлеєвої, кадри потрапили в мережу: «Тепер я бачила все».
Як повідомляла Politeka, Кіркоров зі своєю зірковою подругою розлютив росіян, відео говорить саме за себе.
Також Politeka писала, що Лазарєв зганьбився прямо на сцені, кадри конфузу облетіли мережу: концерт пішов не за планом.