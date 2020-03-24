Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як займається спортом, поки її діти відпочивають

Після того, як стало відомо про масове закриття суспільно-культурних закладів, Слава залишилася з двома дітьми - Лаурою і Леоном - вдома на карантині. Щоб убезпечити себе і малюків, зірка дотримується зазначених раніше державою правил, однак це не заважає їй займатися вдома різними справами, інформує Рoliteka.net.

Цього разу артистка показала в розділі Сторі в Instagram, як займається на біговій доріжці в природному вигляді без макіяжу і будь-укладок. Артистка йшла швидким темпом перед камерою і розповіла, що дуже стурбована тим, що відбувається.

За її словами, якщо карантин продовжував, то вона може просто не пролізти в двері", так як багато їсть і лінується будинку.

Кілька днів тому Слава також зазначила, що знайшла цілий список справ, якими планує зайнятися з малюками під час карантину і порадила молодим мама зробити те ж саме, щоб урізноманітнити нудні будні на карантині.

За її словами, вона збирається долучити дітей до приготування смакоти, буде декорувати з Лаурою і Леоном її ж футболки, пересадить в нові вазони квіти і навіть влаштує домашню дискотеку з концертом.

До цього Слава вирішила показати себе в захисній від вірусу масці, позуючи в ліфті перед дзеркалом. При цьому в підписі артистка розповіла, про те, що хоч і не привествует паніку, пов'язану з купівлею масок і продуктів, вона все ж "накупила гречки".

Після зірка написала кілька мотивуючих слів на адресу прихильників, щоб ті тримали себе в руках і вірили в краще:

«Я не боягуз , але крупи накупила )))) а якщо без жартів , то бережи себе сам!!!! Плани на вечір подивитися фільм «зараження» 2011 року 😬 і «Сімпсони в кіно» та ви гляньте ! І ще ми всіх переможемо! Охоронятися в даний період часу потрібно особливим способом ! Не лінуйтеся 🙏🏼 бережіть себе і близьких ❤️😘 і порадьте що подивитися ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавірус #covid_19», – пише Слава під новим постом.

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