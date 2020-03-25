Модель і співачка Софія Євдокименко, онука поп-легенди Софії Ротару, вразила публіку у мережі новим стильним знімком

Як передає Politeka.net, юна артистка Sofia Eve (такий сценічний псевдонім Соні Євдокименко) покрасувалася на вулицях Нью-Йорка.

Так, молодша онука Софії Михайлівни позувала в довгому беж-плащі під пояс і темній кофті. Образ стрункої красуні-артистки доповнили масивні сережки у вухах і непомітний макіяж. Знімок вийшов дуже ефектним: неостанню роль в цьому зіграли прекрасне природне освітлення і артистичність, вміння позувати Соні.

Шанувальники в захваті від побаченого:

«Софія, ти просто чарівна, ікона елегантності😍»

«світишся, як сонце, дуже красива 😍»

«Неймовірна красуня 😍 вище всяких похвал 😍»

«Ви дуже красива дівчина .🔥😍😍»

«Вам так личить такий образ ✨ Неповторна Софія 💕»

Раніше ми повідомляли, Соня виставила фото у такому ж вбранні, що й вище. Правда, на цьому кадрі образ розкривається трохи більше: видно, що на дівчині чорні строгі штани і черевики на високій шпильці на додаток до плащу. Красуня позувала на лавці, вальяжно розкинувшись і дивлячись кудись вдалину. Таке враження, що Соня втомилася і вирішила присісти відпочити. При цьому у дівчини серйозний вираз обличчя, немає і тіні на посмішку.

"Я міг бачити, як ти почервонів, я міг відчувати твій дотик ...", - підписала кадр зірка.

"Твої очі, можливо, жадали мене, твоя любов могла б врятувати мене 🎶";

"Як же тобі йде все😍"; "Ти для мене приклад і натхнення - красива, вихована, розумна, йдеш до своїх цілей без скандалів і хайпу...";

"На розум приходить тільки фільми 90-х"; "обожнюю такий стиль фото😍", - відповідали їй в коментарях.

Раніше модель показалася перед фанами в мережі в повсякденному, але разом з тим стильному образі.

Красуня-модель позувала у подертих широких джинсах і світлій сорочці. Соня була при макіяжі і зі стильним укладанням. Одразу Соня грайливо на особистих кадрах зі сторіз в Інста поморгала на камеру, а після - покрутилася перед дзеркалом, показуючи свою бездоганну фігуру.

Відзначимо, що можливості прокоментувати знімки у підписників Євдокименко не було, але раніше у своїх коментарях під постами моделі вони неодноразово зазначали, що Соня "неймовірна красуня" і просто "чарівна". Деякі писали, що вона дуже схожа на свою зоряну бабусю.

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