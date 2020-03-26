Зірка не стримувала себе

Горова Наталія, прийомна дочка українського продюсера Потапа, показала гарячий танець в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, Горова разом з братом танцюють під нову пісню групи MOZGI. На дівчині шкіряний топ і спідниця. Однак у очі зразу ж кидається маска «чумного доктора». Разом з нею на відео знявся і її молодший брат – Андрій.

«Крута задумка, але не в такт руху. Воно напружує»,» класний дует», «дуже класний дует», - пишуть користувачі.

До цього ми писали, що Наталя Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа і рідна – продюсера Ірини Горової всерйоз зайнялася підготовкою свого тіла до літа.



Дівчина нерідко розміщує в своєму Instagram знімки відвертого характеру. На цей раз вона показала фото іншого стилю.

У сториз Наташа Горова показала фото в оточенні спітнілих чоловіків. По всій видимості, кадр зробили в залі після завершення тренування.

Заняття було инстенсивным, про що свідчить втомлений і розпатланий вигляд дочки Потапа, а також підпис: «Було тяжко».

Також на фото неможливо не помітити виступили м'язи на ногах Горовий.

Для тренування вона вибрала обтягуючі лосини сіро-синього кольору і чорну вільну спортивну кофту. Короткі рожеві волосся зібрала ззаду.

По всій видимості, з нею позували її тренера по залу.

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