Українська співачка MARUV не може повернутися додому з Росії у зв'язку з карантином через коронавірус

Раніше зірка записала сториз в Instagram, в якому розповіла, що в консульстві їй нібито заявили: "всі, хто хотів вже виїхали".

А кілька хвилин тому артистка розмістила пост, в якому розповіла про "наболіле".

Як виявилося, люди до її сторизу залишили безліч негативних коментарів, деякі навіть бажали смерті артистці.

"Ось він: Приклад нетерпимості до чужого способу життя, самовираження і свободі.

І це лише мала частина((((", - написала співачка.

Як зазначила MARUV, зараз не середній вік і люди, які вважають, що їх позиція - єдина вірна, насправді не праві.

"Ми давно вже пішли вперед і зросли до демократії і свободи слова і вибору", - підкреслила українська знаменитість.

MARUV повідомила, що вважає такі нападки дискримінацією і буллингом.

"В яку країну і куди їхати на заробітки - це особиста справа кожного, бо кожен шукає своє місце під сонцем, і це місце може бути де завгодно! За це не можна засуджувати - це нормально!" - написала артистка.

Також MARUV додала, що люди, що говорять їй про моральність, лише придумали свій звід умовностей, щоб приховати свої комплекси, заздрість та інше.

"Єдине, що має вагу - це кримінальний кодекс 😂😂😂(це такий жарт, в якій тільки частка жарту, а все інше правда)", - написала артистка.

Варто зазначити, що артистка визнала свою неправоту в питанні повернення в Україну, коли емоційно висловилася з цього приводу.

"Я піддалася емоціям, тому що не отримала від оператора в українському консульстві потрібну мені інформацію.

Я вчинила не краще, була така ж груба і нестримана у себе в сторіс, але я вчуся контролювати емоції і вмію визнавати свої помилки, до чого закликаю і вас", - повідомила артистка.

А ось ті самі повідомлення, які зірка отримала після виходу свого Сториз.

"Щоб ти здохла, ти нам не потрібна", "Ти дивись, як ст**во поїхала в Росію, там і залишайся, шкура дурна", "Ти не звичайна людина. Ти сміття...", - написали ці та інші негативні коментарі користувачі мережі.

Раніше ми писали, що MARUV облаяла українське консульство в РФ, звинувативши його працівників в упередженому ставленні і в тому, що вони нібито не досить їй допомагають.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережу.