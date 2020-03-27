Коханець Світлани Лободи, соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн терміново госпіталізований в берлінську лікарню

Про це повідомило видання Bild. Відомо, що у артиста підтвердився коронавірус. Він знаходиться на карантині у відділенні інтенсивної терапії. За даними ЗМІ, у Ліндеманна діагностували пневмонію, тож його помістили в реанімацію.

Є ризик, що музиканта можуть не врятувати, так як йому вже 57 років. Тим більше, що здоров'я легендарного виконавця напевно підірвано багатогодинними перельотами, гастролями і дуже нездоровим способом життя.

Відзначимо, що в Німеччині станом на 27 березня коронавірусом захворіло понад 47 тисяч людей.

До речі, день назад Тілль Ліндеманн опублікував фотографію з Чорнобиля. Схоже, артист був там на екскурсії, коли прилітав в Україну. 6 березня Тілль виступав зі своїм проектом Lindemann в Києві.

Нагадаємо, що музиканту приписують роман зі співачкою Світланою Лободою. Його вважають батьком її дочки Тільди.

Раніше ми писали, що коронавірус підхопили багато відомих людей. Діагноз підтвердився у акторки Ольги Куриленко, радянської зірки Жанни Болотової, голлівудських акторів Тома Хенкса і Ідріса Ельби, зірок серіалу «Гра престолу» Крістофера Хівью та Індіри Варми, продюсера Харві Вайнштейна. Крім цього, про позитивний тест повідомив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Також коронавірус діагностували у принца Чарльза.

До речі, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, що коронавірус виявили у російського композитора Ігоря Ніколаєва.

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