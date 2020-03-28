Відома українська співачка Світлана Лобода показала нове фото в Instagram
Лобода на фото позувала в шкіряних штанях і шубі. Під нею можна побачити чорну білизну співачки. Знімали Світлану знизу і фото вийшло досить цікавим. Волосся у артистки були розпущені. На тлі нічого не було видно, знімок, швидше за все, був студійним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ще до оголошення пандемії я скасувала всі зустрічі, виступи та будь-які контакти , пішовши в самоізоляцію з доньками і нянею. І я закликаю всіх моїх шанувальників наслідувати мій приклад. Ми несемо відповідальність один за одного, Це треба розуміти. Давайте берегти один одного, будь ласка", - написала Лобода.
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Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Як там Тілль ????", "Соціальна відповідальність! Не дамо вірусу шансу", "Здоров'я вам і вашим близьким! Бережіть себе", "Чекаю новин від Тілля. Я хвилююся", "Дійсно, у багатьох такий заклик... Пора усвідомити, що не спроста...".
Раніше ми повідомляли, що відома співачка Світлана Лобода показала один з найбільш незвичайних концертних образів, представленому на останньому виступі.
В цей раз знаменита артистка показала себе у відвертому образі з новою стрижкою, засвітивши стильні кадри в розділі Сторі. Співачка показала на нових фото зухвалий образ брюнетки, який приміряла під час одного зі своїх концертів.
Нагадаємо, коронавірус у батька дитини Лободи
А ще Politeka писала, що Лобода в чорному купальнику здивувала похмурим виглядом
Також Politeka повідомляла, що Лобода показала своїх старших дочок, нові фото підірвали мережа