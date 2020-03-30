Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася новими нарядами під час роботи

Не так давно Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми в домашньому житті з молодим коханим після тривалого карантину. Співачка заявила, що ходити перед коханим у треніках вона не бажає і створила цілу серію домашнього одягу. Причому не збентежило артистку і те, що зараз потрібно перебувати на карантині вдома, пише Рoliteka.net.

Тільки вчора Сєдокову жорстко розкритикували в мережі із-за постійних поїздок на роботу в магазин власного бренду, який вона так старанно рекламує.

Шанувальників обурив кадр зірки, зроблений під час поїздки в машині. Користувачам не сподобалося, що Ганна їздить по місту, де ввели особливі заходи за коронавіруса.

Тим не менш, Седокова, схоже, не реагує на критику і сьогодні вирішила знову відправитися на роботу, в цей раз похвалившись цілою серією фото в тих самих нових костюмах, які створила для тих, хто зараз сидить вдома.

Так, в розділі Сторі співачка з'явилася відразу в кількох оксамитових костюмах, які навряд чи приховали її пишні форми. А потім зірка показала ще кілька нарядів, в яких, як вважає вона, буде не соромно показатися будинку. Серед одного з таких образів модно відзначити – лосини з кольоровим принтом і яскраво-рожеву майку.

Зазначимо, Анна вже близько двадцяти знаходиться в режимі ізоляції з коханим і, за її словами, їх сімейне життя могла піти до дна тільки тому, що її зовнішній вигляд змушував бажати кращого:

«Ось вже майже рік як я люблю цього хлопця. Ось вже майже як 20 днів він не грає і постійно вдома 😂 І ось в один з наших вечорів я подивилася на себе в чому я ходжу по хаті і зрозуміла, що виглядаю не так. Переносив всі його треники і піжами з маєчками не в колір я зрозуміла , що моє сімейне життя може піти на дно.

Я приїхала в офіс, дістала самий яскравий і ніжний оксамит , сексуальний гепюр і створила лінію домашнього одягу в якій не соромно ходити перед коханим . Коли моя няня побачила мене в ній, вона кинулася мене обнімати зі сльозами на очах і фрази «Ганнуся, а я все не знала як вам сказати»😂😂Мабуть все було дуже погано 😂Тепер добре)», - написала Анна під новим постом.

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