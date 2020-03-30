Російський шоу-бізнес переполошив черговий гучний скандал

Про це пише видання МК.

Як відомо, інформація про те, що заражений коронавірусом Лев Лещенко прийшов на вечірку до сестри продюсера Ігоря Крутого, стала надбанням громадськості.

Однією з перших на гучний скандал відреагувала телеведуча Ксенія Собчак.

Вона докладно розповіла, хто саме був на тій вечірці, а потім видала висновок: «Всі перезаражались від Лещенка на дні народження сестри Крутого».

Ці її слова викликали обурення у давнього друга української співачки Ані Лорак Ігоря Крутого обурення.

Відомий композитор припустив, що Ксенія Собчак може мститися за те, що її не запросили на вечірку.

"Її не запросили на цей день народження, ось вона і відігралася. Виходить тепер, що цей день народження розділив всіх нас на той світ і цей, в якому ми зараз живемо. Собчак розтрубила, що всі поперезаражалися. Підняла гвалт на весь світ, щоб прославитися ще й на цьому? Піариться просто вже на будь бруду, це огидно", - розповів Ігор Крутой в інтерв'ю журналістам.

Варто відзначити, що Ані Лорак давно дружить з продюсером і композитором Ігорем Крутим. Ще в 2000 році молода українська співачка підписала з ним професійний контракт, який відкрив Лорак дорогу в шоу-бізнес.

Також ми розповідали, що в соцмережах почали ходити чутки, що Ксенія Собчак вагітна від свого чоловіка Костянтина Богомолова. Її запідозрили у "положенні" після відвідування світського заходу.

Присутні гості помітили у Ксенії кругленький живіт. Через якийсь час Ксенія Собчак відреагувала на чутки і заявила, що просто "наїлася". Вона зазначила, що чутки про її вагітність пустив журналіст Антон Красовський.

За словами Ксенії Собчак, він так дивився на її живіт після поїдання млинців, що їй стало ясно, хто зробив припущення про її вагітність.

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