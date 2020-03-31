Джим Керрі, Леонардо Ді Капріо, Том Круз та інші актори зважилися на потворність заради заповітних ролей

Джим Керрі зіграв злого графа Олафа в "Лемоні Снікет: 33 нещастя" і для цього йому довелося змінити себе кардинально. Зате персонаж вийшов дуже огидним у виконанні легендарного коміка. Про це пише Politeka.

Райан Гослінг зіграв лисіючого типу в старомодних окулярах "Валентинке". Ніхто і подумати не міг, що це один з найбільш гарячих чоловіків сучасності.

Леонардо Ді Капріо не залишився осторонь теж, адже він знявся в "Авіаторі". Там грав Лео немічного інваліда зі сплутаною бородою і довгими нігтями.

Бред Пітт став старим в «Загадкова історія Бенджаміна Баттона». Йому довелося п'ять годин сидіти в гримерці, щоб стати натуральним дедуганом.

Роберт де Ніро заради ролі в "Скаженому бику" тренувався на рингу і відпрацьовував удари, щоб показати свого героя на заході кар'єри. За час зйомок актор набрав більше 20 кг

Тому Крут теж опинився в цьому списку. Він зіграв в "Солдатах невдачі" лисого і пузатого кінопродюсера.

Крістіан Бейл пішов на багато чого, щоб отримати роль у фільмі "Машиніст". Акторові довелося скинути 30 кіло заради ролі. Організм був повністю виснажений.

Джонні Депп виконав роль в "Чорній месі". Він там грав гангстера, який організував 19 вбивств і працював на ФБР. Чоловік виглядав вельми неординарно, якщо сравнивить звичайний вигляд актора.

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