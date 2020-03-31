39-річна російська актриса Наталя Бочкарьова продовжує радувати своїх шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Нове нескромне фото 39-річна зірка російського кіно опублікувала у своєму особистому Instagram.

Судячи з опублікованого знімку, Наталя Бочкарьова тільки вийшла з душу – актриса позує з ще вологим волоссям.

Більш того, 39-річна російська актриса сфотографувала себе оголеною, прикривши тіло лише одним рушником.

"Ось ви часто пишете і говорите, що зірки гарні тільки тому, що на них завжди тонна косметики.. І кожного, якщо нафарбувати, можна зробити суперзіркою! А я вважаю, що найкраща косметика для жінки - це все-таки її чистота. Як вам такий поворот?", - підписала зірка відвертий знімок в Instagram.

Але шанувальники актриси, замість відповіді на поставлене запитання, стали захоплюватися зовнішністю Наталії Бочкарьової, яка вирішила порадувати фанатів відвертим фото.

"Шикарна", "Просто вогонь", "Ти, зайчик, красива в будь-якому вигляді. Ну а природну красу ще ніхто не відміняв. Ти вогонь", "Без рушники теж вогонь", "Ви чудова, неймовірна", "Шикарна жінка", "Ну дуже навіть смачно мадам)", "Красуня, я би вдув", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Наталію Бочкарьову затримали в Москві з наркотичними речовинами в білизна. Наталія Бочкарьова, відома по ролі Даші Букіної в серіалі «Щасливі разом», розгулювала по вулиці з 0,69 грама кокаїну в трусах, через що її зупинила поліція.

Актриса заперечувала свою провину і заявила, що відео з її затриманням нібито змонтували, хоча на відеоролику Бочкарьова чітко заявила силовикам, що у неї в білизна заховані заборонені речовини.

Колишня помічниця актриси Дар'я Дяченко заявила, що Наталію Бочкарьову, ймовірно, підставили з наркотиками.

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