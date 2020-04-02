Зоряні шлюби дуже крихкі, особливо, коли обидві людини працюють в шоу-бізнесі. Втім, є й винятки, коли творчі дуети спільна робота тільки об'єднує

Politeka.net склала топ-5 найкрасивіших і найміцніших зоряних пар, які багато пережили разом.

Одна з найкрасивіших пар в українському шоу-бізнесі – це Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. Вони пережили дику популярність і провали один одного, примудряючись зберегти трепетні відносини всередині сім'ї.

Настя Каменських і Потап довгий час приховували свої стосунки, вирішивши розповісти про них лише напередодні весілля. Сьогодні вони насолоджуються любов'ю один одного, не соромлячись проявляти ніжність на людях. Пара навіть знайшла спільну роботу – вони обидва виступають тренерами шоу «Голос».

Українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов полюбили один одного на зйомках. Сьогодні вони не тільки разом виховують сина, але і разом ведуть безліч проектів.

Сергій та Сніжанна Бабкіни – зразок родинного тепла. Вони виховують трьох дітей і не перестають розповідати всьому світові про те, як вони сильно люблять один одного.

Христина Асмус і Гарік Харламов полюбили один одного незважаючи на те, що комік був одружений. Сьогодні актриса переживає не найкращі часи через цькування у соцмережах, але чоловік всіляко її підтримує.

Нагадаємо, що Дорофєєва в піжамі засвітила на домашньому відео щасливого Дантеса: "Ми стали активно...".

Як повідомляла Politeka, Потап на дивані з Позитивом збентежив Монатіка гумовою жінкою: «Запросіть Кароль».

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