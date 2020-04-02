Популярна українська виконавиця Тіна Кароль показала фанатам, що проводить карантин зі своїм коханим чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Привіт! Як у мене справи – я на самоізоляції. Напевно, як і всі. Це тимчасова міра, яка допоможе врятувати життя мільйонів. Ось це просте правило – просто залишатися вдома. І тим більше, це прекрасна можливість приділити увагу своїм рідним і близьким», - зазначила вона.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль позує разом з улюбленим чоловіком – сином Веніаміном. Дитина зробив саморобний плакат із закликом залишатися вдома під час епідемії вірусу з Китаю.

Як повідомлялося раніше, Тіна Кароль поділилася спокусливими кадрами тренування.

Популярна українська співачка, як і багато хто зараз, залишається на карантині. Втім, для неї це не привід забувати про тренування: зірка продовжує підтримувати себе у формі навіть в таких умовах.

У розділі Сториз свого Instagram Кароль поділилася відповідними кадрами. У короткому відео вона показала, як займається в просторому залі зі спеціальним м'ячем для фітнесу.

Нагадаємо, Кароль з'явилася з Брежнєвої в однакових сукнях: відразу видно, хто тут програв.

Як повідомляла Politeka, Кароль показала, як досягти ідеальних форм тренуваннями: буде худіша Лободи.

Також Politeka писала, що Кароль закружляло Балана в спокусливому танці, той не втримався: "Втрачаємо хлопця, поплив...".