Відома українська співачка Анна MARUV Корсун показала новий короткий ролик в Instagram

На кадрах Корсун позує в піжамі, а також з синіми кісками, які вона додала на волосся. Ганна пофарбувалася на камеру, а після цього стрибнула в ліжко леопардового кольору. MARUV в цей момент змінила одяг на спідницю і блузку в горошок і пішла викидати сміття в сміттєпровід. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли переглянути ролик більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Головне санитайзером в камеру попшикала - тепер нас ніякий вірус-шмирус не візьме", "Руками взялася за ручку смітники ,а потім посилаючи поцілунок ,торкнула свою оральну зону", "Сині кіски до речі шикарні, дуже тобі йдуть", "Нафарбуватися щоб винести сміття в сміттєпровід...під'їзду", "А де маска і рукавички! Наступний ролик треба і це!;))", "Блін, не наділа рукавички і поцілунок на нас повітряний відправила, ось хуліганка".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка MARUV похвалилася перевтіленням перед камерою, з'явившись в одній шовковій піжамі.

Спочатку артистка показала, як веселиться в одній лише шовковій чорній піжамі, виблискуючи при цьому стрункою фігурою на власному ліжку. Вже через кілька кадрів зірка стрибає на неї, щоб в наступний момент показати всю себе в пікантному образі з яскравим макіяжем на обличчі.

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А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ кращих поз для фотосесії

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни



