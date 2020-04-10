36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі вразила витівкою, відзнявшись у новій картині без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка анонсувала вихід нового фільму зі своєю участю. У ньому є сцена, коли Узерлі гола просто позує на камеру. На інших знімках видно її колег по фільму.

«Богиня!», «Бомба», «ти неймовірна», «ідеальний вигляд», - пишуть її шанувальники.

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Як повідомлялося раніше, 36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, стала мегапопулярною після ролі в серіалі "величне століття", збентежила відвертою фотосесією.

Красуня поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в досить спокусливій образі. Мер'єм позувала в чорній майці. Заради гарячого знімка дівчина підняла руки вгору, посвіти пружними принадами, "тісно" обтягнутими в щільну тканину майки. 

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Узерлі зібрала злегка розпатлане волосся вгору і завдала ніжний макіяж. При цьому актриса опустила погляд - надавши ще більшою млосності знімків. Красуню вже давно охрестили жінкою-загадкою: вона рідко посміхається на фото і найчастіше постає з серйозним виразом обличчя.

Шанувальники прийшли в невимовний захват, засипавши свого кумира численними компліментами. За годину фото "лайкнули" майже 60 000 чоловік.

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Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала зміною в зовнішності: "У фільмі була набагато...".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі спокусила прекрасними формами в рожевому топі: "Таку не можна забути".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі забула про ліфчику і засвітила своє багатство поблизу: «видно все».