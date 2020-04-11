Популярна українська модель Алла Костромічева відмовилася заводити другу дитину через епідемію
Її слова наводить "Апостроф".
За словами ведучої реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи", встес чоловіком вони планували завести дитину в 2021 році.
"Я хочу ще дітей. Думала, що ми знімемо Суперсезон "Топ-моделі по-українськи" і зачнем ще однієї дитини. Але ця ідея перенеслася на потім, після зйомок. Так і з цим незрозумілим вірусом думати про пологи просто страшно. З жахом уявляю, як зараз вагітним", - заявила модель.
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Зазначимо, що Алла Костромічева вже 5 років заміжня за американським бізнесменом Джейсоном Капоне. Вони виховують 4-річного сина.
Пандемія китайського вірусу поламала їй не тільки ці плани. Через скасування показів вона змушена чекати закінчення карантину і якось розважати своїх численних шанувальників.
Костромічева зазначила, що карантин – це час носити корсети. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому в білому корсеті, прикрашеному бісером, розчісує свої розкішні локони.
При цьому на обличчі моделі – ні грама макіяжу, воно виблискує природною красою.
«Ритуали. Карантин – ідеальний час, щоб носити корсет. Всім дівчаткам потрібно грати, бажано в принцес», – вона підписала свій пост.
Нагадаємо, ведуча «Топ-модель по-українськи» в сміливому вбранні випустила на волю свою «хижачку».
Також Politeka писала, що провідна "Топ-модель по-українськи" зняла весь одяг заради спекотної фотосесії у ванній.
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