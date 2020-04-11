Працівник одного з українських телеканалів Володимир Завадюк записав відео, в якому розповів про Тіні Кароль і Дани Балане

Як відомо, Кароль та Балан зараз дуже цікаві українцям, оскільки ходять чутки про їх роман. Довгий час обговорювалися залицяння Дана на "Голосі", де він з Тіною був суддею. А пізніше фанати і взагалі почали говорити про їхні стосунки. Про це пише Politeka з посиланням на відео працівника 1+1 Володимира Завадюка.

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Вхахахаха, кажется кто-то получит по шапке😂😂😂😂🙈🔥

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Він зазначив, що роман перестають приховувати і розповів історію:

"Ми обговорювали суперфінал з тренерами. І тут Дану хтось подзвонив у двері і Тіна каже: "Дан, хто це? Хто до тебе прийшов?". Після цього Дано каже: "Тіночка, не хвилюйся, все добре, ти у мене тільки одна". І тут звучить голос Олексія, який каже: "Та киньте, адже ви вже в одній квартирі, в одному будинку живете".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Тіна Кароль здивувала жаркими моментами з Даном під час нового ефіру пісенного шоу "Голос".

цього разу співачці вдалося здивувати під час чергового ефіру шоу - артистка запалила разом з одним із членів журі, здивувавши своїми пікантними витівками. На фан-сторінці Тіни з'явилася добірка найкращих моментів пари.

Нагадаємо, Дана Балана застукали в обіймах чоловіка, Тіна Кароль не пробачить

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль та Регіна Тодоренко показали, що зваблюють чоловіків

Також Politeka повідомляла, що Дан Балан втратив голову і публічно обласкав Тіну Кароль