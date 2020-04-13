32-річна українська співачка Настя Каменських потрясла відвертим образом - на радість фанатам
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постала повністю роздягненою з одними лише подушками (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Настя вирішила наслідувати "карантинну моду" і взяти участь у флешмобі, коли зірки (і не тільки) танцюють в оригінальному "вбранні". Правда, нарядом дане вбрання важко назвати - специфічне плаття складається з подушок (або подушки), підперезаних на талії. Нещодавно в такому ж вигляді в мережі засвітилася інша знаменитість Оля Полякова.
Так, Каменських прикрилася подушками і "пристібнула" їх чорним поясом. Красуня зобразила на обличчі подив, ніби збентежена, що її знімають. Зірка пограла на камеру, повиляв стегнами під запальну музику, а також активно жестикулюючи руками.
"Готова на побачення з моїм ліжком 😄", - підписала кадри Каменських.
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За кілька годин пост артистки зібрав більше 600 000 "лайків". Шанувальники щедро нагородили співачку компліментами:
"👍колір сьогоднішнього дня «білий»🔥🔥"
"Настюш чого задом не повертаєшся?😁"
"Ось що значить кохана і щаслива 😊"
"Коли Настя в трендах...😅"
"Шикарний прикид для карантину"
"Навіть подушки виглядають ідеально 😍"
Раніше ми повідомляли, Каменських вирішила поділитися з фанатами своїми секретами, як бути щасливою.
"Один із способів наповнення енергією - це колірні практики: коли кожен колір відповідає за формування окремої історії всередині нас і певного настрою. І кожен з них наповнює нас особливою енергією", - повідомила співачка в Instagram.
Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.
Як повідомляла Politeka, Каменських забула про сором і оголила своє головне багатство.
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