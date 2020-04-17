Жіноча група ВІА Гра була заснована в 2000 році і довгий час була одним з найбільш успішних колективів на просторах СНД

З 2002 року колектив завжди складався з трьох солісток, яких намагалися підбирати за кольором волосся – блондинка, брюнетка і руда. Politeka.net згадала найяскравіших красунь з рудим волоссям, які співали у ВІА Грі.

Найпершою рудою красунею у ВІА Грі стала Анна Седокова. Саме заради неї колектив розширили до трьох осіб. Зазначимо, що поділ за кольором волосся в колективі був умовним, тому часто руденькі перетворювалися у шатенок.

Світлана Лобода співала в колективі всього кілька місяців, але запам'яталася сильніше, ніж багато інших солісток. Сьогодні Лобода блондинка, але під час ВІА Гри вона мала вогнену руду копицю волосся.

Після уходу з колективу Лободи місце руденької на довгі роки зайняла коханка і нинішня дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва. Тоді в 2004 році всі стверджували, що вона не зовсім формат цього тріо, але як бачимо, 8 років вона успішно в групі протрималася.

Після перезавантаження групи через шоу «Хочу у Віа Гру» руденькою вокалісткою стала Міша Романова. Сьогодні дівчина яскрава блондинка, але під час роботи в групі у неї був інший колір волосся.

Кілька місяців роль руденької в колективі виконувала Ольга Меганська, яку незабаром перекваліфікували в пекучу брюнетку.

На її місце прийшла руда красуня Уляна Синецька, яка і донині співає в колективі.

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