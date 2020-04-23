Наречена українського "Холостяка" Микити Добриніна Дарина Квіткова показала особисте

На фото Квіткова позує в топі і з розпущеним волоссям. Вона сіла на коліна до Микити, який був з голим торсом і цілувала його. В цей раз у Дарини були розпущене волосся. Добринін взяв свою наречену за талію і цілував її на фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я шукала недоліки у своїй фігурі, а він захоплюється нею.

Я не любила свої кучеряве волосся, а йому вони припали до душі.

Я соромилася свого дзвінкого сміху, а він робить все, щоб я сміялася ще голосніше.

Я наносила кожен день тональну основу на обличчя, а він просить не робити цього і говорить, що я гарніше без неї.

Я боялася заміжжя, а він зробив все, щоб я раділа і чекала з нетерпінням цього дня", - написала Квіткова.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ви такі милі, щастя вам, любіть один одного ще сильніше, ви найкрасивіша пара", "Дуже гарно написано!", "Фото вогонь", "Ви просто супер", "Просто неймовірно красиво сказано. Будьте завжди щасливі, ви просто супер".

Повідомлялося, що наречена "Холостяка" Микити Добриніна Дар'я Квіткова показала нове фото в Instagram.

На фото Даша позувала в корсеті або коректує білизна. Білизни під корсетом не виявилося, а волосся Квіткова залишила розпущеним. Образ доповнила зірка прикрасою на шиї. Можна побачити на тлі фотографа, який був розмитий в кадрі.

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