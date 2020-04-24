Співачка Надія Мейхер, яка входила в групу «ВІА-Гра», показала розкішне тіло в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram-сторінку.

«Приголомшлива жіночність і грація», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Мейхер позує в сукні з глибоким декольте, виставивши напоказ розкішні форми. При цьому на голові у співачки красується вуаль, а самі фотографії зроблені в чорно-білому стилі.

Звернемо увагу, що шанувальники Мейхер активно лайкали фотографії, хоча і не зважилися їх коментувати.

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На фото Мейхер позувала у спідниці з пристойним розміром, а доповнила свій лук підборами топом, який ледве вмістив великі Надії форми. Співачка позувала на тлі вінтажній стіни. Волосся у зірки були розпущені, можна помітити ще й великі сережки на артистці.

Фотографія набрала більше 500 лайків і кілька коментарів:

"Подивилася серіал Ніщо не трапляється двічі. Ви мене просто вразили як актриса в кіно, чудово зіграли!! Чекаємо нових ролей!", "Ви дуже красива".

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