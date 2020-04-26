Тіна Кароль, Ані Лорак, Оля Полякова та інші зірки показали свої шикарні вбрання

Всі знають, що Кароль любить червоний. Ось і цього разу вона показала себе в шикарному червоному платті, тільки прозорому. Воно було великим і ефектним. З таким вбранням легко підкорити не тільки Дана Балана, але і будь-якого іншого чоловіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

Ані Лорак далеко не пішла від нашої першої зірки, і теж має в арсеналі прозоре плаття. Тільки воно біле і заворожуюча. Співачка позувала навпаки вінтажних колон. Кадр вийшов дуже ніжним і прекрасним.

Оля Полякова ж показала себе в чорно-золотому платті з чорним прозорим шлейфом. Зірка вигнула спинку і позувала біля старого підсвічника. Просто принцеса з минулого століття, якщо не звернути увагу на сучасну розетку поруч.

Наступному нашому списку Настя Каменських. Вона позувала в чорному обтягуючому плаття і шикарною зачіскою на тлі панорамного вікна. Тепер сумнівів немає, ніж зірка спокусила Потапа.

Останньою в нашому параді вечірніх нарядом йде Дар'я Астаф'єва. Вона в строгому класичному чорному платті позувала на студії і трималася за велику лампу. Зірка зазначила, що була і є найкращою дівчиною в світі і тут важко посперечатися.

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