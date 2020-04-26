Що не зробиш, щоб бути красивою

25-річна українська актриса і гумористка, зірка "Квартал 95" Лера Товстолес в точності повторила макіяж, який любила робити ще на першому курсі

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим фотоколажем у своєму микроблозі в Instagram, на якому показала свою зовнішність семирічної давності. Красуня спробувала повторити саме той макіяж, який любила робити раніше - "на всі випадки життя".

Лера продемонструвала нафарбоване обличчя з чорними стрілками і яскравими губами крупним планом.

"Тренди 2020 року. Невже повернуться стрілки і матові олівцеві губи ?

На першому курсі Універу, я робила собі товсті стрілки, профарбовувала нерухому повіку і робила чіткий контур губ за 5 хвилин. Це був мій макіяж на всі випадки життя. Свято, пара, просто вийти в магазин. Це так нудно, що навіть дивно, що я цим займалася 😃 Так що на цьому фото я повернулася у свій 2013 рік . І на мою думку потрапила в тренди знову 😃🙌🏻", - повідомила у соцмережі зірка "Квартал 95".

Шанувальники кинулися обговорювати пост актриси.

"Ти як завжди красуня!"; "Богиня ❤️❤️❤️❤️❤️", - писали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Товстолес збентежила відвертими фото, заради яких забралася в одязі у ванну. Лера одягла білий топ і чорні штани, блиснувши гарним животиком і шикарною зоною декольте. Родзинкою кадрів став вираз обличчя Лери. Дівчина зобразила звірячу пристрасть, доторкаючись пальцями до губів й, часом, лякаючи оскалом - "що за розпуста".

Нагадаємо, зірка Квартал 95 приголомшила розпусну витівкою перед старим, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що зірка "95 Кварталу" забула про спідню білизну і посвітила своїми персиками.