Дочка Олени Кравець з «Квартал 95» похвалилася своїми танцювальними навичками

Маша Кравець вирішила продемонструвати, як розважається під час самоізоляції. Як повідомляє Politeka.net, в своєму Instagram дівчина опублікувала коротке відео, на якому вона чуттєво танцює під музику.

На кадрах Маша щосили відривається у себе в кімнаті. На дівчині простий домашній одяг і ніякого макіяжу. Маша весело танцює під пісню і підспівує виконавцю. При цьому на кадрах особливо помітно, що юна красуня дуже схожа на свою зоряну маму.

На жаль, підписники Маші в Instagram не змогли прокоментувати її танці, так як в розділі Сториз відсутня така можливість.

Раніше Маша Кравець показала шанувальникам, як розважається на карантині. Вона опублікувала відповідне фото в Instagram.

«…з кожним приїздом Одеса все прекрасніше», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку дочка Кравець позує на тлі моря в Одесі, демонструючи всім свою бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«видно, карантину дотримуєшся, молодець», «неймовірна», «вау, красуня!», «прекрасна», «ну нічого собі краса», «дуже добре», «ти прекрасна просто», - писали люди в коментарях до фото.

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