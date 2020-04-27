Відома співачка Світлана Лобода показала незвичайне домашнє відео в ліжку з дочками

В цей раз знаменита артистка вирішила представити в соціальній мережі Instagram новий відеоролик зі своїми двома дівчатками - дочкою Євангеліною і малятком Тільдою. Артистка вирішила показати, як проводить карантинні будні разом з родиною в ліжку. Як відомо, вже кілька тижнів зірка знаходиться в режимі самоізоляції з-за епідемії, тому в соціальних мережах артстка показує або архівні кадри зі зйомок, або домашні образи, повідомляє Politeka.

Схоже, новим роликом зірка вирішила показати, як не впадати в зневіру і забути про негаразди. Допомагають їй в цьому Тільда і Єва. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила ролик, на якому постала в домашньому вигляді разом з дівчаткам.

Обличчя малятка Тілі зірка, звичайно ж, не показала, а повернула дитину до неї спиною. Примітно, що батьком дівчинки вважають знаменитого співака Тілля Ліндеманна, з яким Світлані вже не перший рік приписують роман.

«Саме добрий ранок. Малятка», – написала під роликом співачка.

Ось що відповіли користувачі:

«Ааа, яке оригінальне відео! Правда мене після нього штормить, вестибулярний апарат ні до біса😂», «Взу, щось новеньке😍❤️», «гарний ранок починається не з кави, а з Ваших постів😍💕☝🏻», «Голова закрутилася 🤗😂», «Навіть тут милота відео зашкалює😍 я не можу....😍😍😍», «таке миле відео, я не могууу😍😍😍😭😭🙌», «щоранку б так починалося🥰 Заряд гарного настрою на весь день❤️».

До цього зірка вирішила показати, як проводить все домашнє час вдома, як намагається урізноманітнити свої будні і як веселяться разом з нею її діти - Тільда і Єва.

У розділі Сторі на фото вона показала, як влаштувала милу прогулянку з дітками. А на своїй основній сторінці Світлана показала, як веселиться у ванній сама, наспівуючи власні пісні.

«Вдома можна все !!!😂🤘😘 співати, танцювати ,креативити , писати пісні, записувати вам ролики і піднімати один одному настрій. Приймайте участь у челенджі від каналу @muztv #МойиПой разом з нами, будьте здорові і бережіть своїх близьких!», – написала Світлана під новим постом.

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