Дружина принца не та, за кого себе видає

Онук королеви Єлизавети ll Гаррі і його дружина Меган Маркл на початку 2020 року заявили про складання з себе повноважень і переїзді з країни

Багато міркують досі, що спонукало на такий вчинок королівську особу. А пояснення Гаррі про те, що на нього і його дружину було здійснено сильний тиск преси - деяких не влаштовує.

Деякі джерела стверджують, що ідея переїзду йшла від Меган Маркл, а не її чоловіка. На думку інсайдера BlindGossip, колишня актриса маніпулює чоловіком.

"Згадайте, яким він був до зустрічі з нею? Спокійний, розважливий чоловік, у якого було безліч друзів", - повідомило джерело, наполягаючи, що принц перетворився в іншу людину.

За думкою інсайдера, Меган Маркл має над коханим особливу владу, і саме це не подобається брату Гаррі, принцу Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон.

Припускається, що саме Меган Маркл стала причиною сильної сварки братів. Проте поки залишається загадкою, як Меган Маркл так вправно керує чоловіком.

Інсайдер впевнений, що Меган Маркл сподівається досягти своєї мети і кинути Гаррі, як зробила це в першому шлюбі і у відносинах з друзями.

"Зараз в її плани — стати голлівудською зіркою першого ешелону. Вона хоче зніматися в кіно. Але швидше за все буде отримувати тільки ролі в серіалах", - повідомив інсайдер.

Що стосується принца, то він, найімовірніше, займеться благодійною роботою і вихованням їхнього спільного сина Арчі.

Нагадаємо, герцоги Сасекські подали до суду на британський таблоїд, після чого ополчилося проти них безліч недоброзичливців.

Так, британські ЗМІ заявили, що журналісти мають повне право повідомляти те, що вважають за потрібне і повинні мати думку про те, добре це чи погано.

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