Відома українська співачка Ані Лорак показала новий образ і Стаса Михайлова
На фото Лорак стоїть у чорній сукні. Кароліна поклала руку на талію, а Стас в цей час її обіймав. Волосся у співачки були зібрані у вузол. Михайлов був у сорочці і піджак чорного кольору, а також білих штанях. Співак доповнив образ чорними окулярами. Пара посміхалася на камеру, якщо Лорак стримано, то Стас був задоволений. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З Днем народження, Стас. Всіх благ", - написала Кароліна під фото.
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Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все через те, що Лорак опублікувала фото в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.
Повідомлялося, що відомий російський співак Філіп Кіркоров показав дорослих дітей, чим розчулив своїх шанувальників.
Поп-король російської естради поділився на своїй сторінці в Instagram новим знімком, який зроблений в домашній обстановці, в оточенні своїх дітей.
Філіп Кіркоров з 8-річною дочкою Аллою Вікторією і 7-річним сином Мартіном позують перед ноутбуком. Компанію їм склала дочка близької подруги артиста Ані Лорак Софія.
Повідомлялося, що знаменита артиска Ані Лорак похвалилася провокаційними кадрами з останньої фотосесії в одному ліфчику.
Кароліна постала перед шанувальниками на серії фото в незвичайному вигляді. Зірка позувала з яскравим макіяжем на обличчі, приховує її повні щоки, а також відзначилася нової "старої" - зачіскою, нарощеним волоссям, укладеними в легкі хвилі без шпильок або гумок.
Нагадаємо, безсоромна Лорак показала топ своїх самих зухвалих нарядів
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