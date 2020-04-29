34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова здивувала відвертим знімком

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, за що тут же нарвалася на критику.

Так, Ольга постала в зеленому міні-платті й високих чорних чобітках. Співачка сіла на сходинки в нескромній позі. При цьому Бузова натягнула спідницю, як могла, між розставлених ніг, щоб прикрити найінтимніше. Артистка грайливо дивилася в камеру, злегка відкривши рот.

"Ось такою я була сьогодні👸🏻🍃 Мої хороші, вже наступного тижня виходить мій новий трек 🤤☺️🚀 Хочете викладу для Вас фрагмент? 🤩#сукавесна #ѕукавесна 😈", - повідомила Бузова підписі.

За кілька годин пост лайкнули понад 220 000 разів. Крім захоплених компліментів, зухвала Оля отримала коментарі з сарказмом.

"Дуже класна фотка🤤😻"

"Каре твоє подобається)"

"Як завжди - пушка"

"Обожнюю такі несподіванки"

"Шикарна😍❤️"

"А що ти там закриваєш))))"

"Пьяненька чи що ?!)"

Раніше ми повідомляли, Бузова потрясла кадрами в "сторіз", спокусливо рухаючись під музику. У якийсь момент співачка впала на коліна, нагнулася і без тіні збентеження посвітила розстебнутим декольте.

Крім того ми розповідали, як епатажну Бузову з "рожевим хоботом" висміяли в мережі. Артистка спробувала в черговий раз справити враження спокусливим фото, однак щось пішло не так. З-під п'ятої точки співачки, одягненої в рожеві "труселя", виднівся якийсь плюшевий хвіст. Користувачі моментально "оцінили" старання Олі.

Нагадаємо, Ользі Бузовій влаштували прочуханку після купання у локшині, гримить скандал

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