34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова здивувала відвертим знімком
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, за що тут же нарвалася на критику.
Так, Ольга постала в зеленому міні-платті й високих чорних чобітках. Співачка сіла на сходинки в нескромній позі. При цьому Бузова натягнула спідницю, як могла, між розставлених ніг, щоб прикрити найінтимніше. Артистка грайливо дивилася в камеру, злегка відкривши рот.
"Ось такою я була сьогодні👸🏻🍃 Мої хороші, вже наступного тижня виходить мій новий трек 🤤☺️🚀 Хочете викладу для Вас фрагмент? 🤩#сукавесна #ѕукавесна 😈", - повідомила Бузова підписі.
За кілька годин пост лайкнули понад 220 000 разів. Крім захоплених компліментів, зухвала Оля отримала коментарі з сарказмом.
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"Каре твоє подобається)"
"Як завжди - пушка"
"Обожнюю такі несподіванки"
"Шикарна😍❤️"
"А що ти там закриваєш))))"
"Пьяненька чи що ?!)"
Раніше ми повідомляли, Бузова потрясла кадрами в "сторіз", спокусливо рухаючись під музику. У якийсь момент співачка впала на коліна, нагнулася і без тіні збентеження посвітила розстебнутим декольте.
Крім того ми розповідали, як епатажну Бузову з "рожевим хоботом" висміяли в мережі. Артистка спробувала в черговий раз справити враження спокусливим фото, однак щось пішло не так. З-під п'ятої точки співачки, одягненої в рожеві "труселя", виднівся якийсь плюшевий хвіст. Користувачі моментально "оцінили" старання Олі.
Нагадаємо, Ользі Бузовій влаштували прочуханку після купання у локшині, гримить скандал
Також Politeka повідомляла, що скандальна Бузова в лосинах і домашніх капцях стала посміховиськом