Світлана Лобода емоційно привітала з днем народження Філіпа Кіркорова і поділилася їх кращими спільними фото

Популярна українська співачка вже кілька років живе і працює в Росії. За цей час вона встигла вдало влитися в місцевий шоу-бізнес і вже відчуває себе там «своєю». 30 квітня зірка вирішила привітати з днем народження короля російської поп-музики Філіпа Кіркорова. Як повідомляє Politeka.net, відповідний пост Лобода опублікувала у своєму Instagram.

«Дорогий Філіп! З Днем Народження!! Ви завжди молоді, завжди в тренді, завжди на коні! нехай буде так і далі! а Ви просто кайфуйте і отримуйте від цього задоволення!», - написала співачка.

Вона також поділилася спільними фото з Кіркоровим. На першому знімку Лобода позує поруч з артистом сріблястому сценічному костюмі з глибоким декольте. Сам Кіркоров теж одягнений у химерний сріблястий піджак.

На другому фото Кіркоров міцно обіймає Лободу ззаду. При цьому вони обидва щасливо посміхаються.

На останньому знімку Кіркоров зворушливо цілує співачку в щічку, в той час як Лобода дивиться кудись в бік.

Шанувальники тут же почали обговорювати новий пост зірки.

«Лобода любить тільки себе, глянувши на фото можна помітити, не обіймає і зачіпає тільки себе», «Яка пара», «Лобода-перлина України, найкраща сама сама співачка», «Останнє фото вогонь», «Дорога Світлана. Я давно помітила, Філіп не рівно до вас дихає. Разом ви такі лапушисті», «Добре виглядаєте», «У неї крім трусів, мабуть нічого немає», - пишуть люди.

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