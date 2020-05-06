Одного разу відвідавши Ефіопію, голлівудська актриса Анджеліна Джолі вирішила удочерити маленьку Захару

Шестимісячна дівчинка привернула увагу зірки тим, що не плакала в натовпі дітей, а мовчки дивилася на неї. Захара виглядала виснаженою і хворою.

Мати дівчинки була зовсім юною і бідною, тому віддала дитину в дитячий будинок. Джолі вирішила забрати крихітку до себе додому.

Захара стала другою дитиною, яку актриса взяла з дитячого будинку. Дівчинка на прізвище Джолі-Пітт, скрізь ходила зі своїми батьками.

До початку 2007 року з'явилася рідна мати Захари, яка зажадала зустрічі з дочкою, однак її ніхто не підпустив до дитини.

Зараз Захарі 15 років, вона стала прекрасною дівчиною. Красуня відвідує заходи з матір'ю і завжди приязно посміхається. У мережі навіть вважають, що Захара - це юна версія Наомі Кемпбелл, знайшовши між обома схожість.

Після розлучення Джолі та Пітта, Захара однаково добре спілкується і з мамою і з татом, видно, що донька дуже вдячна їм за те, що одного разу вони її врятували.

Нагадаємо, Джолі і Пітт зараз намагаються не перетинатися на заходах, уникаючи один одного. Однак, якщо згадати початок їхнього роману, то можна зрозуміти - екс-пара зараз веде себе однаково.

Саме тому шанувальники і експерти впевнені, що і зараз пара приховує свою закоханість. Припускається, що Енджі і Бред розлучилися для особистих цілей, але при цьому досі живуть разом.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі подбала про долю 20 мільйонів школярів, які не харчуються збалансовано. Так, Джолі направила до відповідного фонду, який поставляє шкільні обіди дітям з малозабезпечених сімей, один мільйон доларів.

Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.

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