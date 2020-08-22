Телеведуча Ольга Фреймут захворіла "китайським вірусом" і її участь у проекті "Танці з зірками" під загрозою зриву
Про це повідомляє jetsetter.ua.
За даними порталу, Фреймут довелося терміново змінити плани, в тому числі робочі. Вона мала виступити ведучою щорічної церемонії нагородження "ТОП - 50 успішних жінок Львівщини», але її кандидатуру довелося змінити.
Відзначимо, що телеведуча приєдналася до учасників четвертого сезону проекту "Танці з зірками".
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Вона отримала виклик від актора Арама Арзуманяна.
"Я приймаю естафету від Сергія Мельника і передаю її Ользі Фреймут. Зустрінемося на паркеті шоу "Танці з зірками", - поділився Арзуманян, супроводивши свою промову пристрасним танцем.
Тепер же участь Ольги в проекті під великим питанням.
Нагадаємо, шоу стартує вже у вересні. Підбір зіркових учасників, вже за традицією, проходив у рамках челенджу, коли українські знаменитості запрошували один одного взяти участь у проекті.
Раніше Ольга Фреймут нарвалася на критику українських жінок.
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