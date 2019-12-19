Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова несподівано звернулася до президента України Володимира Зеленського

Так, під час брифінгу в Москві, любителька путінського режиму звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про те, щоб українська сторона забезпечила журналістам з Росії вільний доступ на територію України.

Скандальна Захарова також закликала Зеленського довести, що він «не лох», адже президент України сам робив такі заяви.

«Ми також чули, як президент України переконував усіх, робив це під камери, що він «не лох». Ми уточнили, що означає це слово. Його можна трактувати як невдаха, дилетант, жертва злочинців і так далі. Хочеться вірити, що це справді не так, і президент країни в його нинішньому положенні стримає своє слово», - звернулася зі скандальною заявою Захарова.

До всього іншого, вона почала благати міжнародні структури і неурядові організації втрутитися в це питання і обов'язково допомогти Володимиру Зеленському, адже в Україні нібито утискають права вільної преси.

Також раніше повідомлялося, що скандальний спікер російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова зробила заяву про президента України Володимира Зеленском.

Вона вирішила прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського, який закликав підтримують Москву українців виїхати в Росію, адже люди можуть виїхати з нелегальним паспортами, які видає Кремль.

«Це загубилися не люди, а держава загубилося, а потім і людей втратило! І відправлені з Києва на «пошук» людей танки їх не знайдуть. Гарантуйте жителям їхні права, і вони знайдуться самі», – початку відзначати Захарова.

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