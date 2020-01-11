Помер легендарний Ніл Пірт

Культовий барабанщик групи "Rush" відійшов в інший світ на Різдво - 7 січня. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter.

Смерть артиста буквально день тому підтвердила сім'я музиканта. Стало також відомо, що у музиканта була гліобластома – він хоробро і довго боровся з хворобою, але недуга виявилася сильнішою.

На офіційному сайті «Rush» опубліковано наступне повідомлення:

«З розбитими серцями і глибокою скорботою повинні поділитися жахливою новиною. Наш брат і друг 45 років, Ніл, пішов від нас. Він відважно боровся з раком мозку протягом трьох з половиною років». Учасники групи попросили фанатів і ЗМІ з розумінням поставитися до того, що його родина потребує спокою в цей надзвичайно болючий для них період:

«Співчуваємо рідним та близьким. Спочивай з миром, Ніл». Додамо, що саме така страшна хвороба забрала і життя популярної російської артистки Жанни Фріске - жінка також боролася з недугою дуже довго, але, на жаль, не змогла здолати рак.

В мережі маса публікацій про віртуозного барабанщика – Ніл був легендою сцени, його соло на барабанах знають і люблять багато фанів у всьому світі, в мережі пишуть, що, без перебільшення – цей світ покинула легенда року, один з кращих барабанщиків:

«Такий чудовий чоловік, неймовірний барабанщик ... Сумний день!»

«Він був крутий. Реально круто, його грім запам'ятається…»

«Це сумний день для рок-н-ролу»

«Він буде жити в залах, платівках, збираєте спогади, панове, кращий! Він був просто кращим!»

Також на сайті зазначається, що Ніл хотів би, щоб жили небайдужі люди, і, замість того, щоб влаштовувати в зв'язку з його смертю галас і дошкуляти родичам розпитуваннями, краще обрати дослідницьку програму або будь-який благодійний фонд і зробити пожертвування в пам'ять про Ніла.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Чикаго раптово помер американський виконавець Juice Wrld.

Як повідомляють ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня, у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер. Що стало причиною серцевого нападу, не повідомляється.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейп і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

Як повідомляла Politeka, що Жанна Фріске подала голос з того світу.

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