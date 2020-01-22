Українець загинув у потужному шторме, який обрушився на Іспанію
55-річний чоловік був знайдений мертвим в районі торгового центру в Каркайсенте (Валенсія). Джерела місцевих ЗМІ цивільної гвардії повідомили, що він українець за національністю.
розслідують Причини смерті. Попередньо встановлено, що вона настала-за погодних умов.
Середземноморське узбережжя країни і Балеарські острови зазнали головного удару штормовий Глорії в понеділок.
Головне за ніч: шикування «слуг народу», удар смертоносної стихії і новий уряд Путіна
8-річна донька Кіркорова вразила зовнішністю, фото облетіло мережу: «просто копія...»
Кухар в одному купальнику вразила зовнішністю у звичайному житті: "Інша людина"
Тарзан в ліжку показав, від чого Корольова сходить з розуму: "Самотнім жінкам важкувато дивитися"
За повідомленнями портових властей, в понеділок рекордні хвилі висотою 8,44 м обрушилися на берег у Валенсії. У той же час очевидці повідомили, що протягом дня на знаменитому пляжі Барселони піднімалися неверояновысокие хвилі.
Регіональний уряд Каталонії наказав заборонити всі заходи на свіжому повітрі в Жироні, Барселоні та центральних районах Каталонії, повідомив його представник міністерства внутрішніх справ. Ті, хто не виконав наказ, можуть бути оштрафовані.
Буря викликала закриття аеропорту Аліканте, що призвело до скасування майже 200 рейсів.
Національне метеорологічне агентство повідомило про вітрах до 71 миль / год (115 км / год) на годину в провінції Валенсія, де щонайменше 120 рад наказали закрити школи.
За даними метеорологів, у некоторыхчастях Каталонії та Жироні до полудня вівторка випало 150 мм (6 дюймів) опадів. Тоді як зазвичай міста в цьому регіоні отримують близько дюйма опадів протягом всього січня.
Синоптики сказали, що шторм ослабне до середовища. Однока повені і високий ризик зсувів збережуться і у середу.
З вечора вівторка по середу сильні локальнык дощі підвищать ризик затоплення вздовж південного узбережжя Іспанії від Марбельї до Кадіса.
Згідно з прогнозом синоптиків, дощі і локальні зливи триватимуть в цих районах в четвер і п'ятницю.
Нагадаємо, стихія розбушувалася в Україні, є жертви.
Як повідомляла Politeka, люта стихія забрала життя п'ятьох: «рятувальники дістають бездиханні тіла».
Також Politeka писала, що потужна стихія змиває місто з лиця землі: 63 загиблих.