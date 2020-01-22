Українець загинув у потужному шторме, який обрушився на Іспанію

55-річний чоловік був знайдений мертвим в районі торгового центру в Каркайсенте (Валенсія). Джерела місцевих ЗМІ цивільної гвардії повідомили, що він українець за національністю.

розслідують Причини смерті. Попередньо встановлено, що вона настала-за погодних умов.

Середземноморське узбережжя країни і Балеарські острови зазнали головного удару штормовий Глорії в понеділок.

За повідомленнями портових властей, в понеділок рекордні хвилі висотою 8,44 м обрушилися на берег у Валенсії. У той же час очевидці повідомили, що протягом дня на знаменитому пляжі Барселони піднімалися неверояновысокие хвилі.

@ecazatormentas Playa de la Malva Rosa ( Valencia )está noche. Video de Amelia Cortés. pic.twitter.com/ODk6urkboZ — DiegoDidac (@DiegoOsuna2) January 20, 2020

Регіональний уряд Каталонії наказав заборонити всі заходи на свіжому повітрі в Жироні, Барселоні та центральних районах Каталонії, повідомив його представник міністерства внутрішніх справ. Ті, хто не виконав наказ, можуть бути оштрафовані.

Буря викликала закриття аеропорту Аліканте, що призвело до скасування майже 200 рейсів.

👉❄️Así amanece Almansa, con una buena nevada, tras horas sin parar de nevar. Numerosos problemas en viarios de la zona. #Albacete #Nieve



© @AlmansaMeteo pic.twitter.com/QYAXMCGl3t — Meteo⚡Hellín (@MeteoHellin) January 20, 2020

Національне метеорологічне агентство повідомило про вітрах до 71 миль / год (115 км / год) на годину в провінції Валенсія, де щонайменше 120 рад наказали закрити школи.

За даними метеорологів, у некоторыхчастях Каталонії та Жироні до полудня вівторка випало 150 мм (6 дюймів) опадів. Тоді як зазвичай міста в цьому регіоні отримують близько дюйма опадів протягом всього січня.

Синоптики сказали, що шторм ослабне до середовища. Однока повені і високий ризик зсувів збережуться і у середу.

З вечора вівторка по середу сильні локальнык дощі підвищать ризик затоплення вздовж південного узбережжя Іспанії від Марбельї до Кадіса.

Згідно з прогнозом синоптиків, дощі і локальні зливи триватимуть в цих районах в четвер і п'ятницю.

EXTREME RISKS OF TRAVELLING TO SPAIN #StormGloria

Popular Parts Of Spain Including #Barcelona And #Valencia Are Being Battered By Storm Gloria With Snow, Torrential Road And Huge waves. Flights Have been Cancelled Due To 'Red Alert' With 'Extreme Risk' (Foreign office) pic.twitter.com/bkkw7zrswB — TONYINBHAM (@TT0121) January 21, 2020

Нагадаємо, стихія розбушувалася в Україні, є жертви.

Як повідомляла Politeka, люта стихія забрала життя п'ятьох: «рятувальники дістають бездиханні тіла».

Також Politeka писала, що потужна стихія змиває місто з лиця землі: 63 загиблих.