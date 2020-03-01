Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір провести зустріч з російським лідером Володимиром Путіним для обговорення сирійського питання

Зустріч пройде 5 березня в Москві, повідомляють турецькі ЗМІ. Зазначається, що рішення дипломатичних питань між двома країнами прискорилося після смерті 34 турецьких солдатів у зв'язку з нападом на них військ диктатора Башара Асада в Ідлібі.

За даними джерел, московська сторона має намір вимагати від Туреччини узгодження нової карти Ідлібу.

Відомо, що до складу делегації також увійдуть міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр національної оборони Хулуси Акар і президент MIT Хакан Фідан. Троє останніх вилетять до столиці РФ за день до запланованого заходу.

Раніше ми повідомляли, 20 лютого Туреччина почала чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Останній заявив, що його військові не припинять наступ на Ідліб, поки не досягнуть повної перемоги.

Вночі 28 лютого, війська Асада, при підтримці російської авіації, розстріляли турецьку колону, убивши 34 турецьких військових. У відповідь Туреччина завдала ударів по "всім відомим" цілям у Сирії. Після російсько-сирійської атаки президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду з силовиками. За результатами цієї зустрічі, радник Ердогана Месут Хакі в ефірі одного з телеканалів заявив, що "помста буде жахливою, і Росія буде розчленована зсередини".

Міністр оборони Сирії Хулуси Акар заявив, що Росії було заздалегідь повідомлено про розташування турецьких військ в сирійській провінції Ідліб.

«Атаки на військових відбулись, незважаючи на обмін даними координат з Росією», - цитує слова Акара турецький телеканал ТРТ. Акар стверджував, що "удари завдавалися навіть машинам швидкої допомоги".

Кремль, у свою чергу, спростував дані про участь російської авіації в ударі по турецьким силам. Офіційно в Туреччині звинувачують поки тільки Сирію.

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