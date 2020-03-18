Кількість випадків нового коронавіруса в Білорусі зросла до 51

Такі дані оприлюднило МОЗ держави.

Раніше повідомлялося про 36 заражених.

Наголошується, що вже виписано 5 пацієнтів, ще трьом проводиться повторне лабораторне обстеження, і вони готуються до виписки найближчим часом.

За весь час - 17 це завезені випадки, в т. ч. останні чотири з Іспанії, Франції, Німеччини та Санкт-Петербурга виявлені на СКП. Інші випадки виявлені в результаті проведених заходів у ізольованих контактів 1 рівня.

Триває медичне спостереження за 1960 громадянами Білорусі, які прибули з інших країн, щодо майже 2 700 двотижневе медичне спостереження завершено.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від коронавіруса допомагає горілка, сауна і робота в полі. Але лише зганьбився.

«Я людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40-50 грам в перерахунку на чистий спирт – труїти цей вірус», – сказав він.

При цьому президент додав, що користуватися «рецептом» слід не в робочий час.

Також Лукашенко також порадив чиновникам піти в сауну.

«Сходіть в сауну – суху! Ну, якщо два-три рази в тиждень, теж корисно. Китайці нам підказали, що цей вірус при 60 градусах не витримує», – пояснив він.

Лукашенко закликав білорусів працювати і не піддаватися паніці. За його словами, «трактор» здатний вилікувати будь коронавірус.

«Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!», - заявив Лукашенко.

При цьому в соцмережах жартами відреагували на пораду Лукашенка і зізналися, що білорусам, співчуває весь світ. Їх країну від епідемії коронавірусу рятувати не збираються.

Зазначимо, на відміну від майже всіх сусідніх країн Білорусь досі не ввела карантин і не закрила кордони. Також раніше Лукашенко сильно обурило рішення влади РФ частково закрити російсько-білоруський кордон на тлі поширення в світі коронавіруса.

«На жаль, всі ці рухи в напрямку коронавіруса дуже різко позначилися на економіці. Дійшло до того, що наша рідна Росія, підкреслюю, закрила кордон з Білоруссю. У Білорусі відносно спокійна обстановка, а Росія вся палає від коронавіруса. Так хто від кого повинен закриватися?», - обурився Лукашенко.

Білоруський президент додав, що країна подолала попередні спалахи різних хвороб, «переживе і цей».

Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса.

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