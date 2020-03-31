У ряді ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль в жаху від думки про те, що президент РФ Володимир Путін може захворіти коронавірусом

Журналісти видання The Telegraph пишуть, що керівництво Російської Федерації лише нещодавно почало визнавати всю серйозність ситуації з коронавірусом. Дійшло навіть до того, що президент РФ вирішив відкласти загальноросійське голосування щодо змін до Конституції, яке може дозволити йому перебувати на посаді президента до 2036 року.

У публікації видання відзначають, що під час пандемії коронавіруса питання про наступника Путіна виникають гостріше, адже вік президента Російської Федерації - 67 років, тому він автоматично потрапляє в категорію, вразливою до вірусу. Через це пора готувати наступника Путіна.

На його думку, Кремль намагається запобігти будь-якій спекуляції всередині еліти про те, що життя Путіна під загрозою, він може захворіти і не зможе керувати країною, а його режим паде.

"Хоча російські військові кораблі викликають стурбованість у Великобританії, сам Кремль стурбований вразливістю Путіна щодо невизначеностей, пов'язаних з коронавірусом, і того, що це означає для його політичного майбутнього", – відзначають в статті.

Крім того, путінський режим стурбований тим, що зміни в громадській думці можуть зробити проведення голосування за зміни у Конституції ризикованим.

"Голосування буде сприйматися в широких верствах як плебісцит по Путіну особисто – і якщо економічні проблеми, пов'язані з падінням цін на нафту, ослабленням рубля і коронавірусом, погіршаться, тоді росіяни цілком можуть виплеснути свій гнів на виборчих дільницях", – йдеться у публікації.