Слідчий комітет РФ назвав причину аварії "Суперджета" в російському Шереметьєво

Авіакатастрофа сталася 5 травня 2019 року - знадобився майже рік, щоб з'ясувати причину. Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

За даними слідства, Денис Євдокимов, командир повітряного судна RRJ-95B, що прямував сполученням Москва – Мурманськ, здійснив грубу посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту Шереметьєво, що спричинило руйнування та загоряння літака. В результаті трагедії загинули 40 пасажирів і один член екіпажу. Крім того, 10 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Всього на момент загоряння на борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і 5 членів екіпажу.

На кадрах видно, як пасажири вибігають з палаючого літака, правда, врятуються не всі.

Наголошується, що зібрані під час слідства відомості спростовують версію командира про можливу несправність літака. Євдокимова звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини, смерть двох і більше осіб, великої шкоди).

Кримінальну справу направлено в Генеральну прокуратуру РФ для вирішення питання про затвердження обвинувального висновку.

Раніше ми повідомляли, в Росії назвали причину катастрофи літака Boeing-737 в Ростові-на-Дону, в якому загинули 62 людини. У звіті Міждержавного авіаційного комітету (МАК) вказується, що причиною страшної катастрофи стали помилки пілотів. У документі йдеться про те, що командир літака впав у ступор і перестав реагувати на правильні підказки другого пілота.

Нагадаємо, два вертольоти зіткнулися в небі: багато жертв.

Також Politeka писала, що літак з пасажирами розбився на сході країни: 20 чоловік на борту.