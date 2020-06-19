Російський актор Олександр Домогаров різко відреагував на ситуацію яка виникла навколо Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП у Москві
Як передає Politeka.net дуже емоційні пости артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Домогаров закликав припинити цькування артиста і заявив, що не хоче грати на сцені для таких глядачів.
"Я розумію, що накличу на себе гнів. Але клянусь, у мене тепер немає ніякого бажання виходити на сцену перед вами, давати концерти", - почав звернення актор.
ДТП він назвав лакмусовим папірцем, який показав ставлення суспільства.
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Домогаров підкреслив, що Єфремова буде суди судити тільки суд. Він додав, що всі не без гріха.
«І не потрібно міркувати про його життя! А ви, осудливі - не пили, не кидали дружин, жили завжди з однією дружиною, не зраджували, не ночували у приятелів або у подруг, ви не продавалися за гроші, ви не підставляли своїх товаришів заради своєї вигоди, ви не посилали гнівних листів, чому я, а не він, ви не закопували своїх друзів заради себе, ви годували всіх своїх дітей?! І ви без осіб на аватарі, прикриваючись страшними ніками - господи, покарай цих існуючих!!!!! Але не ви, які роблять речі страшніші. І живете з ними. І ви смієте засуджувати! Ви - які топчетесь на крові?!», - пише артист.
Домогаров додав, що втратив повагу до глядачів.
«Не ходіть в театр! Принаймні - на мої вистави. Я богема і артист, який вам і вашим почуттям сили віддавав, життя - я ніколи не буду до вас глядачі тепер відчувати поваги», - висловився він.
В коментарях передплатники попросили кумира не бути таким категоричним. Адже не всі цькують Михайла Олеговича. На що актор нагадав всім: із-за подібної цькування Росія вже втратила талановитого актора Владислава Галкіна. "Народ і ЗМІ лінчували Влада Галкіна і вбили його. Натовпі мало таких смертей", - резюмував актор.
Домогаров вважає, що причина таке реакції суспільства криється в їх заздрості артистам.
«Нарешті всю отруту, який збирали «люди» - від заздрості ( що я так не можу), від усього, що їм не доступно - звідси народжується жорстокість, ненависть і бажання розтоптати в пил того, про кого мовчали, хихикали і аплодували. В пил, в криваве місиво, тільки тоді «люди» заспокояться і скажуть -... Ми ж за праве діло! Так йому і треба. Як його тільки не називали - упир, покидьок, алкашная тварюка – Господи, люди зупиніться», - закликав артист.
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