Російський актор Олександр Домогаров різко відреагував на ситуацію яка виникла навколо Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП у Москві

Як передає Politeka.net дуже емоційні пости артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Домогаров закликав припинити цькування артиста і заявив, що не хоче грати на сцені для таких глядачів.

"Я розумію, що накличу на себе гнів. Але клянусь, у мене тепер немає ніякого бажання виходити на сцену перед вами, давати концерти", - почав звернення актор.

ДТП він назвав лакмусовим папірцем, який показав ставлення суспільства.

Домогаров підкреслив, що Єфремова буде суди судити тільки суд. Він додав, що всі не без гріха.

«І не потрібно міркувати про його життя! А ви, осудливі - не пили, не кидали дружин, жили завжди з однією дружиною, не зраджували, не ночували у приятелів або у подруг, ви не продавалися за гроші, ви не підставляли своїх товаришів заради своєї вигоди, ви не посилали гнівних листів, чому я, а не він, ви не закопували своїх друзів заради себе, ви годували всіх своїх дітей?! І ви без осіб на аватарі, прикриваючись страшними ніками - господи, покарай цих існуючих!!!!! Але не ви, які роблять речі страшніші. І живете з ними. І ви смієте засуджувати! Ви - які топчетесь на крові?!», - пише артист.

Домогаров додав, що втратив повагу до глядачів.

«Не ходіть в театр! Принаймні - на мої вистави. Я богема і артист, який вам і вашим почуттям сили віддавав, життя - я ніколи не буду до вас глядачі тепер відчувати поваги», - висловився він.

В коментарях передплатники попросили кумира не бути таким категоричним. Адже не всі цькують Михайла Олеговича. На що актор нагадав всім: із-за подібної цькування Росія вже втратила талановитого актора Владислава Галкіна. "Народ і ЗМІ лінчували Влада Галкіна і вбили його. Натовпі мало таких смертей", - резюмував актор.

Домогаров вважає, що причина таке реакції суспільства криється в їх заздрості артистам.

«Нарешті всю отруту, який збирали «люди» - від заздрості ( що я так не можу), від усього, що їм не доступно - звідси народжується жорстокість, ненависть і бажання розтоптати в пил того, про кого мовчали, хихикали і аплодували. В пил, в криваве місиво, тільки тоді «люди» заспокояться і скажуть -... Ми ж за праве діло! Так йому і треба. Як його тільки не називали - упир, покидьок, алкашная тварюка – Господи, люди зупиніться», - закликав артист.

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