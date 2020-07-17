Засновник російської рок-групи "Елізіум" Дмитро Кузнєцов жорстко висловився про Росію

За його словами, анексувавши український півострів Крим, Володимир Путін відібрав його і у росіян, які любили його колишнім.

Про це він заявив 2017 року в інтерв'ю порталу Karabas.Live.

"Я не їжджу відпочивати до Криму. Тому що, відібравши Крим в України, Путін відібрав його і у мене. Адже ми багато виступали там в 90-ті і в нульові. Ніхто не забороняв нічого росіянам там, купити собі там дім або квартиру чи просто приїжджати відпочивати. Але ні, треба було Крим неодмінно забрати в України", - підкреслив музикант.

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На її думку, українці, які заявляють про бажання помиритися з російськими "братами", є любителями "русского мира", які застрягли в часи "совка".

"Знаєте, що об'єднує всіх людей, які люблять російський світ і так хочуть, щоб ми помирилися з "братами"?? Я стала відкривати профілі тих, хто кричить, що у нас громадянська війна, що нам потрібен мир будь-якою ціною, хто цитує російських пропагандистів. Всіх цих людей об'єднує совковість. Особливо жінок, як ніби я дивлюся фото 70-х років і навіть мої ровесниці виглядають як вчительки з мого дитинства", - зазначила вона, додавши, що не хотіла образити жінок.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною і Росією.

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